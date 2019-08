Sul Fvg in arrivo nuovi temporali

Sul Fvg è in arrivo un flusso di correnti atlantiche che, tra questa sera e giovedì, porterà con sé maggiore instabilità, con precipitazioni e temporali, localmente anche forti. Per questo la Protezione civile regionale ha diramato un allerta meteo giallo in vigore dalle 14 di oggi alla mezzanotte di domani. Si temono, infatti, i possibili effetti delle abbondati piogge legati al vento anche forte.

Ecco nel dettaglio le previsioni dell’Osmer Arpa Fvg.

Oggi: su tutte le zone saranno possibili locali temporali, più probabili sui monti e pedemontana, meno sulla costa. Qualche temporale potrebbe essere forte.

Domani: su tutte le zone sono attesi locali temporali, possibili già di notte o prima mattina, in genere più probabili di pomeriggio-sera e comunque più frequenti sui monti. Qualche temporale potrà essere forte.

Giovedì 8 agosto: tempo instabile con frequenti rovesci anche temporaleschi e piogge localmente abbondanti.