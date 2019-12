Sulla costa, passato il picco di marea

E’ passato il picco di marea che, intorno alle 8, ha portato nuovamente acqua alta sulla costa, già duramente colpita dall’ondata di maltempo di novembre. Per fortuna, i disagi sono stati contenuti. A Lignano Sabbiadoro non si segnalano particolari criticità, nonostante un’onda di sessa anomala. Ora il livello della marea è in lento calo. La Protezione civile prosegue il monitoraggio del territorio fino alla conclusione dell'allerta meteo, prevista per le 12.

L’onda di sessa nel bacino adriatico ha interessato anche Grado; la punta massima è stata di 156 centimetri. L’acqua è uscita in riva Bersaglieri e via Tasso. Anche in questo caso il livello è progressivamente in calo, ma si continua a monitorare la situazione.