Suona i campanelli per chiedere l'elemosina

Venerdì mattina, la volante del Commissariato di Duino Aurisina ha sottoposto a controllo un uomo che si aggirava in località Aurisina stazione e suonava insistentemente i campanelli delle abitazioni, chiedendo l’elemosina.

Dalle prime verifiche l’uomo sembrava essere regolare in Italia. Gli approfondimenti degli operatori hanno permesso di risalire a una sua precedente identità. Aveva cambiato il proprio cognome per ottenere nuovi documenti. Si è, quindi, scoperto che il cittadino serbo, in sostituzione della pena che gli era stata comminata per altri reati, era stato espulso due anni fa dal Tribunale di Forlì con accompagnamento alla frontiera mediante trasferimento aereo in Serbia.

L’uomo era rientrato in Italia senza autorizzazione e prima dei cinque anni previsti. E' stato, quindi, arresato e trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura di Trieste, in attesa del processo con rito direttissimo.