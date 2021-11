Suonano e si fingono delle Forze dell'ordine, la donna sviene

Bussano alla porta dell'abitazione di una donna di Udine e si presentano come appartenenti alle forze dell'ordine. Le dicono che devono effettuare un controllo in casa. La donna, spaventata, sviene per la paura.

È successo intorno alle 19.30 di ieri in un'abitazione del capoluogo friulano. Le due persone che si sono presentate sull'uscio sono malviventi. Mentre la donna è svenuta a terra, i truffatori penetrano nell'abitazione, in cerca di soldi e preziosi, ma non trovano nulla da rubare, perché la donna non conserva valori. A quel punto fuggono.

La donna riprende i sensi dopo mezzora, si rende conto di quanto accaduto e chiama il 112. Fortunatamente per lei non è stato necessario il ricovero in ospedale; è provata ma sta bene.

Sulla vicenda indagano i Carabinieri della Compagnia di Udine.