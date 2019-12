Suore derubate a Savorgnano del Torre

Ladri nelle stanze delle suore francescane di Savorgnano del Torre, a Povoletto. È successo nella prima serata di ieri. Le religiose avevano annunciato nei giorni scorsi una raccolta di fondi, tramite buste consegnate di casa in casa, alle famiglie, o in chiesa, per contribuire all'ampliamento della scuola materna, ognuno secondo le proprie possibilità economiche.

La Regione, infatti, ha erogato un fondo per migliorare l'istituto educativo. È necessaria però una somma aggiuntiva che deve essere reperita dalle suore. Da qui un appello alla comunità.

Qualcuno ha pensato così che le religiose custodissero nelle loro stanze, nel complesso della piccola scuola di Savorgnano, diversi contanti.

I malviventi hanno agito mentre le sorelle erano a messa. Hanno raggiunto le loro stanze, in canonica, e le hanno messe a soqquadro, alla ricerca di soldi e delle buste contenenti le offerte dei fedeli e della comunità.

Non è stato rubato nulla e le suore hanno trovato le stanze completamente in disordine al rientro dalla funzione religiosa. Amarezza da parte della comunità per questo tentato furto. Chi ha colpito, infatti, è a conoscenza degli orari delle messe e quindi potrebbe trattarsi di una persona del posto.