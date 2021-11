Super Green Pass, al via controlli rafforzati

Ieri pomeriggio, in Prefettura a Pordenone, si è tenuta una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza per disporre, con effetto immediato, un rafforzamento dell’attività di controllo per garantire il rispetto dell’obbligo di Green Pass.

Al Comitato, presieduto dal Prefetto, oltre al Questore e ai Comandanti provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, hanno partecipato i Sindaci dei Comuni di Pordenone, Azzano Decimo, Aviano, Fiume Veneto, Fontanafredda, Maniago, Sacile, San Vito al Tagliamento e Spilimbergo.

Alla luce dei provvedimenti governativi che introdurranno nuove misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Coronavirus, fra cui il certificato 'rinforzato' e l’adozione di un piano provinciale per l’effettuazione costante di controlli, il Prefetto Domenico Lione ha convocato il Comitato per individuare le linee d'intervento per l’intensificazione dei controlli che saranno effettuati dalle Forze dell’Ordine con la partecipazione delle Polizie Locali del territorio.

La pianificazione di dettaglio è stata oggetto di un successivo tavolo tecnico, convocato dal Questore, per definire il contributo e le aree di impiego di ciascuna Forza di Polizia coinvolta.

I controlli coordinati avverranno in maniera capillare già in questo fine settimana e proseguiranno, dopo l’entrata in vigore delle nuove norme governative, così da assicurarne l'effettiva applicazione.

Nel corso dell’incontro, con la convinta adesione dei presenti, il Prefetto ha riconosciuto che nel Pordenonese fin dall’inizio della crisi pandemica si è registrato un grande senso civico della comunità che, a prescindere dai controlli, ha sempre adottato comportamenti prudenziali per contenere al massimo il rischio contagio.

Il Prefetto ha inoltre preannunciato che martedì ci sarà un momento di confronto con le associazioni provinciali delle categoria economiche, nel quale chiederà alle stesse di sensibilizzare i rispettivi associati circa l’importanza di proseguire con le verifiche del Green Pass e con il rispetto delle norme anticontagio. Ha quindi chiesto ai Sindaci di fare altrettanto a livello locale.

La riunione, in cui i Sindaci hanno offerto la massima collaborazione, è stata l’occasione anche per un primo confronto sulle novità legislative che interesseranno a breve la comunità, con riserva di successivi appuntamenti e aggiornamenti.