Super lavoro per i Carabinieri a Piancavallo

Le festività natalizie e i fine settimana di gennaio hanno visto un grande afflusso di turisti a Piancavallo. Non sono mancati problemi alla viabilità, sulle piste e in strada. Per fronteggiare la situazione, la Stazione Carabinieri di Aviano garantisce la presenza dell’Arma e il controllo su tutto il comprensorio sciistico.

Nel periodo invernale almeno due pattuglie sciatori perlustrano quotidianamente tutto il sedime sciabile dall’apertura alla chiusura delle piste, provvedendo a sanzionare condotte irregolari da parte degli sciatori (e non solo) e coadiuvando gli organi preposti in caso d'infortuni, dai più semplici ai più complessi, fino ad arrivare alla chiusura degli impianti di risalita per consentire la più celere evacuazione possibile dei malcapitati.

Nel periodo che va dal 15 dicembre al 22 gennaio, i Carabinieri sciatori hanno operato 30 interventi per soccorso sia in autonomia, sia in ausilio ai soccorritori Sos PromoturismoFvg; sono state contestate 19 infrazioni alle norme sciistiche, che vanno da condotte pericolose a violazioni comportamentali come mancanza di precedenza. Sanzioni sono state elevate per l’irregolare occupazione del sedime piste ad alcuni pedoni lungo la Nazionale, mentre ad alcuni turisti è stata contestata l'ubriachezza molesta.

Le piste sono state vigilate anche in orario serale con la moto-slitta per prevenire condotte irregolari e pericolose da parte di chi pratica scialpinismo/ciaspole o da chi 'occupa' le piste. I Carabinieri sciatori in alcune occasioni sono stati supportati anche da Cocco, pastore tedesco del Nucleo Cinofili Carabinieri di Torreglia, addestrato al controllo e ricerca di persone anche in montagna.

L’Arma territoriale svolge anche controlli alla circolazione stradale e al sovraffollamento delle aree di parcheggio in montagna, particolarmente problematico nel fine settimana. In collaborazione con la Polizia locale di Aviano sono state elevate multe per condotte pericolose lungo la strada che porta da Aviano a Piancavallo; nella stessa località sciistica sono scattate decine di contravvenzioni per posteggi irregolari e mancato rispetto dei divieti di transito.

Fino alla chiusura della stagione sciistica rimarrà aperto tutti i giorni, dalle 11 alle 14, il posto fisso Carabinieri di Piancavallo, in piazzale Della Puppa 23, al quale i cittadini possono rivolgersi per sporgere denunce di qualsiasi tipo, evadere pratiche amministrative di competenza dell’Arma e segnalare reati.