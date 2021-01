Superiori, il Tar boccia il ricorso dei genitori

Dopo aver accolto il primo ricorso presentato dai genitori, questa volta il Tar Fvg ha dato ragione alla Regione. Respingendo la richiesta delle famiglie, che avevano chiesto la sospensione della nuova ordinanza regionale del 16 gennaio, il Tribunale amministrativo di fatto consente la prosecuzione della didattica a distanza nelle scuole superiori fino alla fine del mese.

Nel pomeriggio, si è tenuta un'udienza informale con le parti in causa, al termine della quale è arrivata la decisione. Il Tribunale ha sentito la Regione, che ha illustrato i dati dell'epidemia, in particolare quelli relativi alla fascia d'età più giovane che avevano destato allarme, portando alla scelta di non riaprire le classi, il Prefetto di Trieste Valerio Valenti, che ha illustrato i piani per il rientro messi a punto grazie ai tavoli nelle quattro ex province, e il legale dei genitori, Filippo Pesce.

A quanto si apprende, il rigetto del ricorso non è dettato dall’infondatezza delle ragioni dei ricorrenti ma dal fatto che, durante il confronto, è emerso come molte scuole non sarebbero state pronte, dal punto di vista organizzativo, per consentire una riapertura prima del 27 gennaio.

Una decisione analoga era arrivata anche in Veneto, dove il Tar ha respinto l'istanza di sospensiva presentata da 17 genitori contro l'ordinanza del presidente Luca Zaia, che, come il collega Fvg, aveva rinviato l'apertura delle scuole a inizio febbraio.

La sentenza dovrebbe, quindi, mettere la parola fine al lungo braccio di ferro sulla didattica per le superiori. Nel pomeriggio, in un tweet, il vicepresidente Riccardo Riccardi aveva fatto sapere che "in attesa della sentenza del Tar, la ⁦Regione è⁩ pronta ad applicare i piani dei Prefetti per la riapertura delle scuole. Istruzione, trasporti e sanità vengono illustrati alla presenza dell’Ufficio scolastico regionale, insieme ai rappresentanti sindacali".

La querelle politico-legale era iniziata il 4 gennaio, quando il governatore Massimiliano Fedriga aveva firmato l'ordinanza che imponeva, fino al 31 gennaio, la didattica a distanza per tutti gli studenti delle secondarie di secondo grado. Contro la disposizione regionale, si erano appellati i genitori che, seguiti dall'avvocato Pesce, avevano ottenuto dal Tar, il 15 gennaio, l'annullamento dell'ordinanza.

A quel punto, il Presidente Fedriga aveva deciso di 'tenere il punto', firmando, sabato 16, una nuova ordinanza, corredata da vari allegati per motivare la decisione di non riaprire le superiori alla luce dei dati dell'emergenza sanitaria. Alla mossa della Regione, era seguita la contro-mossa delle famiglie che, sempre per tramite dell'avvocato Pesce, avevano predisposto un nuovo ricorso al Tar.