Superiori, Regione pronta a seguire le indicazioni del Tar

Stop al braccio di ferro sulla didattica per le superiori. La conferma arriva da un tweet del vicepresidente Riccardo Riccardi che scrive: "In attesa della sentenza del Tar, la ⁦Regione è⁩ pronta ad applicare i piani dei Prefetti per la riapertura delle scuole. Istruzione, trasporti e sanità vengono illustrati alla presenza dell’Ufficio scolastico regionale, insieme ai rappresentanti sindacali".

Dopo giornate frenetiche, quindi, il Fvg attende la nuova sentenza del Tribunale Amministrativo, chiamato a esprimersi in merito al nuovo ricorso di un gruppo di genitori, in rappresentanza di un gran numero di famiglie che chiede di poter riaprire le aule per i propri figli.

La querelle politico-legale era iniziata il 4 gennaio, quando il governatore Massimiliano Fedriga aveva firmato l'ordinanza che imponeva, fino al 31 gennaio, la didattica a distanza per tutti gli studenti delle secondarie di secondo grado. Contro la disposizione regionale, si erano appellati i genitori che, seguiti dall'avvocato Filippo Pesce, avevano ottenuto dal Tar, il 15 gennaio, l'annullamento dell'ordinanza.

A quel punto, il Presidente Fedriga aveva deciso di 'tenere il punto', firmando, sabato 16, una nuova ordinanza, corredata da vari allegati per motivare la decisione di non riaprire le superiori alla luce dei dati dell'emergenza sanitaria. Alla mossa della Regione, è seguita la contro-mossa delle famiglie che, sempre per tramite dell'avvocato Pesce, hanno predisposto un nuovo ricorso al Tar.

Oggi, il Tribunale si è riunito per prendere in esame nuovamente il tema delle scuole superiori. E, come confermato dal vicepresidente Riccardi, quanto disposto tramite sentenza sarà accolto.

In caso di nuovo accoglimento del ricorso, dunque, i ragazzi delle superiori potrebbero rientrare in classe già da lunedì 25 gennaio.

Nel frattempo, il Tar del Veneto ha respinto l'istanza di sospensiva presentata da 17 genitori contro l'ordinanza del presidente Luca Zaia, che, come il collega Fvg, aveva rinviato l'apertura delle scuole a inizio febbraio.