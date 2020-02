Il derby triveneto di serie A tra Udinese e Verona si è confermata una partita a rischio. Già prima della sfida, infatti, non sono mancate le tensioni. E un supporter scaligero è stato aggredito da un ultrà bianconero. Immediato l'intervento dei soccorsi sanitari, che hanno prestato le prime cure al tifoso, prima di accompagnarlo in ospedale; le sue condizioni per fortuna non sono serie.

La Polizia di Stato sta ricostruendo quanto accaduto, per risalire al responsabile dell'aggressione.