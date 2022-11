Svaligiano un appartamento di Sabbiadoro, fermati con il bottino sotto i sedili

Il bottino da 20mila euro era nascosto nell'automobile: arrestati tre cittadini georgiani di circa 30 anni.

E' accaduto giovedì a Lignano, verso mezzogiorno, quando due carabinieri della Compagnia di Latisana di pattuglia hanno notato i tre individui che salivano in auto con fare sospetto. Dopo averli seguiti, i militari hanno fermato la vettura che stava per lasciare la località balneare.

Sotto i sedili dell'automobile è stata rinvenuta la refurtiva, composta principalmente da monili e gioielli, trafugati poco prima da un appartamento in via dei Platani a Sabbiadoro. I tre, senza fissa dimora e con precedenti specifici sia in Italia, sia nel Paese d'origine, sono stati portati nel carcere di Udine.