Svaligiano una sede Ana nel Bresciano, arrestati a Trieste

Proseguono i servizi di retrovalico, disposti dal Comando provinciale dei Carabinieri di Trieste e finalizzati al controllo del territorio e alla ricerca di latitanti. Nei giorni scorsi, i militari hanno denunciato a piede libero tre cittadini rumeni trovati in possesso di refurtiva che avevano rubato poco prima in provincia di Brescia.

Si tratta di materiale da lavoro, tagliaerba, idropulitrici e accessori vari, ‘prelevati’ dalla sede Ana di Roncadelle. Gli Alpini, contattati dai Carabinieri, sono rientrati in possesso di quanto loro sottratto, esprimendo la loro gratitudine ai militari.

La Compagnia di Aurisina ha anche individuato cinque destinatari di ordine di carcerazione, in un caso anche internazionale. Si tratta di cittadini rumeni e albanesi condannati per reati che vanno dal furto aggravato al porto d’arma, passando per lo spaccio di stupefacenti.