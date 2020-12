Sveglia un condominio, suonando tutti i campanelli

Questa notte, prima delle 5, la Polizia di Stato di Trieste ha sanzionato per ubriachezza e per aver violato la normativa anti pandemia un ventenne nato a Monfalcone e residente in città.

In palese stato di alterazione alcolica, il giovane ha suonato i campanelli di un condominio in zona Valmaura, svegliando più persone. Sono giunte alcune segnalazioni alla sala operativa della Questura che ha inviato sul posto una Volante.

Una volta identificato e ricostruito l’episodio, il ragazzo, già noto alle forze dell’ordine, è stato sanzionato per le due violazioni (ubriachezza e mancato rispetto del coprifuoco).