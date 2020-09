Svegliata dai rumori, anziana si trova a tu per tu con i ladri

Un'anziana donna, di circa 90 anni, è stata derubata questa notte nella sua abitazione di Nimis da un gruppo di malviventi che sono entrati in casa da un infisso lasciato socchiuso. Avevano il volto travisato e sono riusciti a rubare alcuni beni che la pensionata custodiva.

Per fortuna non è rimasta ferita e non è stata usata violenza nei suoi confronti. È rimasta comunque scioccata. Non è stato necessario l'intervento dei sanitari. Con i parenti, poi, la donna ha denunciato l'accaduto ai Carabinieri della Compagnia di Cividale del Friuli che indagano per fare chiarezza sulla vicenda.