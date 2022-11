Sversamento a Porto Margreth, scatta un intervento specializzato

Continuano anche oggi le operazioni di contenimento e messa in sicurezza del tratto del porto canale parallelo a via Fermi interessato da uno sversamento di sostanza oleosa inquinante nella zona di Porto Margreth, nell'area industriale Aussa Corno, a San Giorgio di Nogaro.

In campo i volontari della Protezione civile della squadra comunale attivati dalla Capitaneria di Porto, con cui hanno operato in queste due giornate, a partire dalle 2.30 di lunedì 31 ottobre. Ieri sono stati posizionati altri 70 metri di panne assorbenti. Le attività sono continuate in condizioni meteo non facili vista la fitta nebbia.

L'intervento, purtroppo, non ha risolto le criticità. Oggi, quindi, è previsto l'impiego di ditte specializzate per l'aspirazione della sostanza oleosa.

Sul posto era intervenuta anche l'Arpa, che ha eseguito dei prelievi nell'area circoscritta. In questo modo si potrà fare chiarezza sulle circostanze dell'incidente. Un evento di questo tipo nella zona non si segnalava da diversi anni.