I Vigili del Fuoco del Distaccamento di Gorizia stanno stanno intervenendo ormai da ieri mattina per una vasto sversamento di idrocarburi nel canale Versa, un corso d'acqua al confine tra il comune di Mariano del Friuli e Cormons. Non è stato individuato il responsabile dell'inquinamento. I pompieri operano con delle benne assorbenti per contenere la diffusione della macchia oleosa.