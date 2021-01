Taglia la legna, viene travolto da un tronco

Un uomo di 60 anni che stava tagliando la legna nelle pertinenze della sua abitazione è rimasto ferito al torace dopo essere stato travolto da un tronco. È successo questa mattina intorno alle 10.30 a Villanova di San Giorgio di Nogaro.

Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Rossa e quelli dell'equipaggio dell'elisoccorso. L'uomo, che ha riportato un serio trauma toracico, è stato stabilizzato e trasportato in volo all'ospedale di Udine. Le sue condizioni sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sempre a San Giorgio, ma nella zona di via Piave, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per un incendio all'interno di un'azienda che produce pannelli in vetroresina; il rogo non è esteso e riguarda scarti di produzione.