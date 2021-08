Tagliamento condannato alle asciutte

Puntuale come il caldo d'estate. Anzi, quest’anno pure in anticipo e dedicata pure agli anni a venire, fino al 2024. La deroga decisa il 6 agosto con la delibera 1275 dalla Giunta regionale alla normativa sul Deflusso minimo vitale per il Tagliamento in corrispondenza della sezione di Ospedaletto in caso di situazioni di crisi idrica, è arrivata puntuale come avviene ormai da molti anni.

In questo caso, tuttavia, non è collegata a una siccità in corso, inesistente dopo appena una settimana di caldo sicuramente intenso, ma non talmente prolungato da non mettere in crisi neppure la coltivazione del mais, notoriamente molto assetata. Il provvedimento di deroga (resa comunque possibile dalla legge regionale del 2015 in materia di difesa del suolo e utilizzazione delle acque) che riguarda la presa del Consorzio di bonifica Pianura friulana prevede addirittura la possibilità di deroga fino al 2024.

Di fatto si mette l’ennesima pietra tombale sulla possibilità che nel fiume più importante della regione continui a scorre almeno un po’ d’acqua dalla presa del Consorzio e fino alla confluenza del leale che trasporta le acque del lago di Cavazzo, dove a sua volta confluisce la stragrande maggioranza delle acque del tagliamento captate in Carnia. Perché ovviamente quello che transita a Ospedaletto è soltanto ciò che resta del fiume dopo che le captazioni idroelettriche si sono bevute la gran parte delle sue acque per alimentare le centrali ora estire da A2A.



CONTRO CORRENTE

E così, non appena si comincia ad irrigare con un certo impegno i campi del Medio Friuli, è indispensabile prelevarne il più possibile e dei 69.28 metri cubi al secondo di portata media stimata a Ospedaletto, ne restano in alveo nella migliore delle ipotesi appena 4. Questa volta, tuttavia, pare che sia intervenuto un fatto imprevisto, come si evince dal testo della delibera: mentre negli anni scorsi la valutazione di incidenza - resa necessaria dal fatto che si tratta di un fiume che fa parte dei Siti di interesse comunitario e dunque sottoposti (si fa per dire) a un certo livello di tutela - era sempre positiva e dava sempre il via libera alla deroga, quest’ultima volta è arrivata inattesa una valutazione negativa e della durata appunto di 5 anni, ovvero dal 2020 al 2024.Un imprevisto di non poco conto, dato che il decreto direttore del Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile il 16 giugno del 2020, con il quale nell’ambito del procedimento di valutazione di incidenza sulla citata proposta del Servizio gestione risorse idriche, aveva valutato positivamente, con prescrizioni, le riduzioni che comportano il mantenimento dell’alimentazione idrica delle “pozze” presenti sotto al ponte autostradale localizzato a valle della presa di spedaletto, una portata complessiva a valle della presa non inferiore a 4 m3/s e una durata, anche non continuativa. Appena un mese dopo, tuttavia, un altro direttore, quello del Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile, si è espresso negativamente con riferimento alle riduzioni della portata idrica. Negativo anche il parere dell’Etpi (un tempo Ente tutela pesca), sempre a causa delle possibili incidenze significative negative sul sito Valle del Medio Tagliamento nel tratto del fiume compreso tra Trasaghis e la confluenza con il torrente Leale.Di tutt’altro parere la Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche intitolata che ha presentato una “Relazione sui motivi imperativi di rilevante interesse pubblico a supporto del superamento della valutazione d’incidenza negativa”, nella quale si evidenziava “la necessità di disporre di risorse idriche per l’uso agricolo nelle situazioni di siccità, con specifico riferimento ai casi di deficit idrico particolarmente severo” e si ribadiva l’importanza della “tutela delle produzioni agricole, quale motivo imperativo di rilevante interesse pubblico, onde evitare pesanti ripercussioni territoriali di carattere sociale e di ordine economico in un settore particolarmente vulnerabile e a rischio come l’agricoltura”.E come sempre finora, la Giunta regionale ha deciso per la deroga, accogliendo le tesi della Direzione delle risorse agroalimentari.Unica consolazione per ambientalisti e pescatori, la cui voce ormai è diventata un sussurro, l’adozione di misure compensative quali l’istituzione del sito di interesse comunitario a tutela del Torrente Arzino (sperando naturalmente che non sia sottoposto a tutela come quello del Tagliamento) e la stipula tra l’Etpi e il Consorzio di bonifica Pianura Friulana di un protocollo di intesa per la gestione e la riqualificazione dei corsi d’acqua della rete consortile sui cui contenuti tuttavia non ci sono notizie. A voler dare ascolto ai bene informati, pare anzi che le misure compensative, proposte per salvaguardare le specie animali che patiranno a causa della deroga, fossero molto più numerose, ma pare si siano smarrite nei corridoi dei palazzi regionali.- ‘La solita miseria lasciata al fiume’ Non nasconde un certo sconforto, già consigliere dell’Ente tutela pesca e da sempre impegnato sulla questione delle asciutte patite dal Tagliamento e non soltanto. “Non è certamente una buona notizia quest’ennesima deroga al deflusso minimo vitale (Dmv) disposto dalla Giunta regionale, nonostante proprio il rilascio di una minima quantità d’acqua sia ritenuto essenziale per la salute dei fiumi fin dal 2001 quando furono approvati i primi provvedimenti per salvaguardare i fiumi trasformati in deserti”.“La battaglia per garantire ai fiumi della regione che i loro alvei non diventassero totalmente asciutti in assenza di piogge - conferma Polano - è cominciata molti anni fa. Sbaglia però chi pensa che si sia ancora al punto di partenza, perché comunque, nonostante la deroga decisa per far fronte a un’eventuale crisi idrica, tanto che il Consorzio la ottiene addirittura in anticipo, deve comunque garantire 4 metri cubi. Sono una miseria perché l’acqua scompare poco dopo l’opera di presa a Ospedaletto all’altezza del ponte di Braulins, ma è pur sempre meglio di nulla, come accadeva prima. Con 8 metri cubi, limite fissato per il Dmv, l’acqua arriva oltre il ponte autostradale, ma si tratta comunque di un quantitativo insufficiente per garantire continuità al corso d’acqua, figuriamoci se si taglia della metà questo rilascio cosa accade proprio quando il caldo è intenso e non piove”. In passato erano state proposte possibili soluzioni per evitare che il Tagliamento si trasformasse in una desolata distesa di ghiaia per un tratto di circa sette chilometri, fino cioè alla località di Peonis, a valle del ponte sull’autostrada, dove confluiscono le acque del Leale. Nonostante le coltivazioni di mais si siano ridotte del 50% e si continui a parlare di bacini di raccolta delle acque piovane a fronte di un clima sempre più caldo, come al solito non resta che pescare acqua nel fiume.“Eppure un modo per risolvere parzialmente il problema ci sarebbe – sottolinea Polano - perché basterebbe convogliare parte dell’acqua in uscita dal lago di Cavazzo verso il Tagliamento, immediatamente a valle della briglia dopo il ponte autostradale che è anche la zona che soffre maggiormente, per fare in modo che l’acqua non scompaia totalmente fino a quando non arriva appunto l’acqua proveniente dal lago a Peonis. E magari sarebbe anche ora di realizzare le scale di rimonta per il pesce in prossimità delle briglie poste a valle del ponte dell’autostrada, dove quando l’acqua c’è il pesce si accumula perché fatica in condizioni normali a risalire il corso del fiume, come ha sempre fatto in natura”.