Tagliava l'erba... e ripuliva i portafogli

Competenza e rapidità sono le doti riconosciute che lo rendono ricercato per sistemare le piante e i fiori in giardino. Le sue mani non sono leste solo negli innesti, negli invasi e nello sfalcio, ma soprattutto per ‘ripulire’ i portafogli e far sparire i gioielli dai cassetti. Doti, queste, che gli valgono una condanna a dieci mesi per furti in abitazione.

Pena che ora il giardiniere - un rumeno di 28 anni - sconterà, dopo che i Carabinieri di Aurisina, impegnati nei controlli di retrovalico con una pattuglia dell'Arma di Basovizza, l'hanno arrestato e condotto nel carcere del Coroneo.