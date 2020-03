Taipana, una coppia positiva al Covid-19

Il Coronavirus ariva anche a Taipana. La comunica il sindaco Alan Cecutti, in serata. "Confermati positivi i due casi, sono moglie e marito, sottoposti al tampone del Covid-19. Sono stati messi in quarantena nella propria abitazione".

"Per quanto riguarda il presunto contagio con altre persone, avvenuto in questi giorni in paese, in particolare per il personale della Casa famiglia per anziani, ho sentito la presidente e il personale che lavora nella struttura. Hanno ricevuto le direttive direttamente dal Dipartimento Sanitario di Prevenzione di Udine".

"Le persone risultate positive hanno indicato ogni aspetto e momento passato all'interno della struttura. In base alle loro indicazioni, è stata predisposta la disinfestazione dei locali, con personale interno, utilizzando tutti i Dpi previsti dal Decreto Ministeriale. Per alcuni di loro è previsto, a breve, il controllo con tampone. All'interno della struttura al momento non si segnalano persone con sintomi".

La struttura di accoglienza continuerà regolarmente il suo operato. L'amministrazione comunale si è resa disponibile nell'immediato a garantire il maggior supporto. "Al momento rimaniamo in attesa anche noi di ulteriori informazioni. Continuiamo a essere tutti attenti alle procedure individuate dal Decreto Ministeriale per garantire ogni giorno il minor contagio tra le persone".