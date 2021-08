Talmassons, incendio nel capanno di un'azienda agricola

Incendio di un capanno agricolo a Talmassons, al civico 30 di via Alessandro Manzoni. Per cause accidentali, comunque al vaglio dei pompieri, le fiamme si sono sviluppate poco prima delle 5.30.

I proprietari hanno chiamato il 112, allertando i Vigili del Fuoco. Nel frattempo, con una pompa, hanno contenuto il rogo. Sul posto sono giunti subito la seconda partenza del Comando Centrale di Udine dei Vigili del Fuoco, l'autobotte e l'autoscala.

Danneggiata parte della struttura, ma i danni sono stati contenuti grazie all'intervento dei proprietari e a quello dei pompieri. Finita in cenere una parte della struttura che veniva utilizzata come officina con attrezzi e elettroutensili. Salvi i mezzi agricoli più grandi, tra cui alcuni trattori.

Nessuna persona è rimasta ferita. I Vigili del Fuoco hanno lavorato fino alle 8, per la messa in sicurezza del sito e per lo smassamento del materiale combusto. Erano stati allertati anche i Vigili del Fuoco Volontari di Codroipo il cui intervento, però, non è stato fortunatamente necessario.