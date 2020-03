Talmassons piange il suo storico parroco

Si è spento questa mattina, a 85 anni, don Enrico Pagani, parroco storico di Talmassons, dove prestava servizio dal 1971. Tra i primi a darne notizia il presidente del Consiglio regionale ed ex sindaco, Piero Mauro Zanin, che ne ha tratteggiato un breve ricordo.

"E' stato un parroco esigente, un filosofo profondo e un uomo controverso. Sicuramente un riferimento per la nostra comunità. Parlare con lui non era mai banale ma sempre illuminante. A lui e alla sua famiglia va il mio cordoglio sincero. Oggi siamo tutti più poveri. Da persona schiva, se ne va in un periodo nel quale siamo tutti più soli. Confidiamo anche nelle sue preghiere da lassù per uscire da questa emergenza sanitaria. Talmassons tutta deve dirgli solo grazie", conclude Zanin.