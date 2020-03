Tam tam di Ciriani: “Rimanete a casa"

“Rinunciamo a corse e passeggiate, restiamo a casa e usciamo solo se necessario. Si parla della nostra vita e della nostra salute. Evitiamo le polemiche, non cerchiamo scappatoie rispetto a provvedimenti e ordinanze, cerchiamo di osservarle e basta. Lo dobbiamo a chi sta lavorando in prima linea, dai medici alle forze dell'ordine”. Così il sindaco Alessandro Ciriani nel suo ormai consueto video messaggio per aggiornare la popolazione con le informazioni e i provvedimenti per contrastare il virus. Il sindaco ha insistito sulla “regola madre”, quella di stare a casa, utilizzando la telefonata preregistrata alla popolazione, i social, i megafoni della protezione civile installate sulle camionette che girano lungo la città.

Protezione civile in prima linea. In stretto contatto con il primo cittadino, continua l'opera dei volontari per monitare vie, piazze, aree verdi al fine di sciogliere eventuali capanelli e per diffondere con i megafoni il messaggio vocale del sindaco. E a proposito di protezione civile, Ciriani ha ringraziato le tante persone che hanno telefonato per offrirsi come volontari. “Ora l'invito – ha spiegato – è di non chiamare più poiché abbiamo raggiunto un numero più che sufficiente”. Rimane invece attivo il numero 0434 392290 per offrire il servizio di spesa e farmaci a domicilio per le persone anziane, in difficoltà o non autosufficienti che non hanno nessuno che può provvedere per loro.

Allerta telefonica. Il sindaco, come detto, ha utilizzato l'Alert system, telefonando con un messaggio registrato agli oltre 12 mila cittadini iscritti con il proprio numero fisso o mobile. Nella telefonata, già effettuata nei giorni scorsi, Ciriani ha sostanzialmente ribadito il concetto di muoversi da casa solo per le note esigenze - lavoro, spesa, salute - chiamando tutti alla collaborazione per contenere la diffusione del virus sul nostro territorio.

Social. Il tam tam dell'amministrazione comunale per convincere tutti a rispettare le regole continua anche sui social, sia con i video del sindaco sia tramite semplici grafiche diventate virali e condivise centinaia di volte.

Pulizia strade e condomini. “Fino all'altro ieri – si è sfogato il sindaco - c'era la protesa montante di chi si lamentava perchè non si sanificavano le strade. Poi è nato il fronte contrario in quanto la sanificazione utilizzza prodotti nocivi all'ambiente e agli animali. Sia chiaro: sono stato il primo a dire che la sanificazione ai fini del contrasto al virus non serve. Ma, lo puntualizzo, noi non effettueremo la sanificazione, bensi la pulizia utilizzando prodotti del tutto ecocompatibili. La facciamo – ha proseguito - perchè pulire le strade è comunque una buona cosa, tanto più che sia Colidretti sia Conferederazione italiana agricoltori mettono a disposizione gratuitamente i loro mezzi, e per questo vanno ringraziati”.

Ponte Meduna, approvato studio di fattibilità. Intanto la vita amministrativa del Comune va avanti e la giunta continua a riunirsi, pur a distanza. “Abbiamo approvato – fa sapere il sindaco - lo studio di fattibilità propedeutico alla gara per la progettazionza preliminare del ponte sul Meduna. E' una buona notizia poiché, oltre a dover gestire il presente e questa emergenza, dobbiamo pensare al futuro di Pordenone e del suo territorio”.