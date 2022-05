Tampona due auto in sosta a Udine, caccia al pirata della strada

Caccia al pirata della strada che quest'oggi, alle 12.20 circa, in via Patriarca Vodolrico II a Udine, è andato a sbattere contro due automobili in sosta, danneggiandole.



Le due vetture erano in sosta regolare e hanno riportato danni importanti alla carrozzeria. L'auto che le ha tamponate si è data alla fuga. Accertamenti tutt'ora in corso da parte della Polizia Locale di Udine, hanno permesso di stringere il cerchio attorno al responsabile. Si cerca infatti un'auto Alfa Romeo 159 di colore nero metallizzato con danni vistosi al paraurti anteriore, sul lato destro.



Per eventuali informazioni e comunicazioni, utili ai fini delle indagini, è possibile contattare la sala operativa della Polizia Locale di Udine al numero telefonico 0432 1272329.