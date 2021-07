Tampona l'auto che sta per posteggiare, positivo all'alcoltest

Ieri pomeriggio la Polizia di Stato ha denunciato per guida in stato di ebbrezza un monfalconese classe 1971. Mentre stava percorrendo la Strada Costiera in direzione Monfalcone a bordo della sua auto, ha tamponato un veicolo che lo precedeva e stava accostando sulla destra per parcheggiare. La Volante del Commissariato di Duino Aurisina è intervenuta a seguito della segnalazione al Numero Unico 112. Sul posto anche i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118 per le cure del caso ai due automobilisti.

Il monfalconese è stato sottoposto all’alcoltest, risultato positivo nelle due prove effettuate; è stato così denunciato alla locale Procura della Repubblica per guida in stato di alterazione alcolica. Gli operatori gli hanno ritirato la partente di guida e hanno proceduto al fermo amministrativo del mezzo, affidato a una ditta specializzata. Anche la vettura tamponata, che a seguito del sinistro è stata sbalzata su alcune macchine in sosta, è stata rimossa da un carro soccorso in quanto non marciante.