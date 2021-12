Tampona l'auto e scappa, ma i Carabinieri lo denunciano

Nel pomeriggio del 25 dicembre, un cittadino di origini lombarde, residente ad Aviano, ha tamponato una vettura lungo una delle strade principali di Aviano. Sul posto, dopo poco, sono intervenuti i Carabinieri per eseguire i rilievi, anche perchè il conducente dell'auto colpita aveva comunicato ai militari che il responsabile si era dato alla fuga.

Inseguito e raggiunto dalla Radiomobile della Compagnia di Pordenone, il fuggitivo è stato bloccato e sottoposto all'alcoltest. L'esame è risultato positivo, con un tasso alcolico molto alto.

A quel punto sono scattate la denuncia a piede libero per guida in stato di ebbrezza, il ritiro della patente e il sequestro amministrativo del veicolo.

L'uomo, a quel punto, si è accanito contro la propria vettura: è scattata, quindi, anche la denuncia per danneggiamento di beni sottoposti a sequestro. Non basta: sono piovute anche alcune contravvenzioni, per altre violazioni al Codice della Strada: il mancato arresto all'alt, l'aver bestemmiato in luogo pubblico e l'essersi tolto la mascherina e averla gettata a terra.

La persona tamponata è risultata in regola sotto ogni profilo.