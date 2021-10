Tampona un'auto allo stop, poi la vettura prende fuoco

Incidente con incendio, intorno all'una di questa notte, a Pinzano al Tagliamento, lungo l'ex provinciale, all'altezza del Bosco di Valeriano.

Una vettura ferma allo stop, una Megane, è stata tamponata violentemente da una Opel Corsa alimentata a Gpl e, nell'impatto, è finita in un fossato. La seconda auto, che ha proseguito per un tratto, si è poi incendiata.

Le due persone che erano all'interno della Corsa sono riuscite a uscire senza riportare lesioni. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Spilimbergo, per domare il rogo e mettere in sicurezza la viabilità. Sul posto anche i Carabinieri, per accertare la dinamica dell'incidente.