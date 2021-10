Tamponamento a Cassacco: ferite due sorelle

Incidente stradale intorno alle 14.30 di oggi, lungo la strada statale 13 Pontebbana, nel comune di Cassacco, di fronte ai Magazzini Delta, all'altezza di una intersezione con via della Stazione, incrocio purtroppo sempre al centro di incidenti anche molto gravi.

Per cause al vaglio dei Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Udine, intervenuti sul posto insieme ai colleghi della Stazione di Majano, si è verificato un tamponamento tra una vettura Nissan, e una minicar a bordo della quale viaggiavano due sorelle di Tricesimo, entrambe rimaste ferite, entrambe trasportate in ospedale con le ambulanze inviate dalla Centrale Sores di Palmanova.

Una delle due, di 35 anni, ha riportato lesioni più severe, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto una automedica, due ambulanza e i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Gemona del Friuli, per la messa in sicurezza dei veicoli incidentati e della sede stradale.

Relativi i problemi al traffico. Non è stato necessario chiudere la strada.

La microcar è finita contro una colonnina del telefono.