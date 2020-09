Tamponamento a catena a Doberdò del Lago

Pesanti disagi per il traffico a causa di un tamponamento a catena verificatosi intorno alle 16 sul Vallone, lungo la strada regionale 55, nel territorio del comune di Doberdò del Lago. Quattro i veicoli coinvolti nello scontro, che ha richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Gorizia (Distaccamento di Monfalcone) per la messa in sicurezza dei mezzi incidentati e della sede stradale.

Miracolosamente nessuno è rimasto ferito in maniera grave. Per tutti i rilievi e la viabilità e per gli accertamenti, sono intervenuti i Carabinieri. A supporto, per la viabilità, anche una pattuglia della Guardia di Finanza.