Tamponamento a catena a Latisana, tre feriti e traffico in tilt

Tre persone ferite e traffico in tilt. È il bilancio di un incidente stradale accaduto poco dopo le 12, in via Vendramin, a Latisana. Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia Locale della cittadina della Bassa Friulana, intervenuti per rilievi e viabilità, si è verificato un tamponamento tra più auto.

Sul posto la Centrale Sores di Palmanova ha inviato l'equipaggio di un'ambulanza e una Squadra dei Vigili del Fuoco. Disagi per il traffico. Le persone sono rimaste ferite in maniera non grave.