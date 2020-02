Tamponamento a catena a Povoletto

Tamponamento a catena lungo la strada regionale 104, a Povoletto, intorno alle 13.30, all'altezza del distributore Q8. Per cause in corso di accertamento, si sono scontrati un camioncino e due automobili.

A bordo di una delle vetture, una Fabia, viaggiava un uomo che è rimasto ferito, poi trasportato all'ospedale di Udine in ambulanza, per accertamenti. Illesi il conducente del camioncino e il conducente dell'altra macchina, un'Audi A4. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi incidentati e del luogo del tamponamento. Rilievi e viabilità della Polizia locale di Povoletto.