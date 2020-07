Tamponamento a catena, nella tarda mattinata, poco dopo le 12.30, lungo via Pordenone, al km 5, in comune di Aviano. Tre le auto coinvolte nell'incidente.

Sul posto la prima partenza dei Vigili del fuoco di Pordenone, che ha collaborato con il personale sanitario nel prestare le prime cure alle quattro persone coinvolte, per poi procedere alla messa in sicurezza dei mezzi. Le cause del tamponamento sono al vaglio dei Carabinieri di Pordenone.