Tamponamento a catena, bimbo in ospedale

Incidente lungo la regionale 463, all'altezza dell'incrocio del prosciuttificio Picaron, a San Daniele del Friuli, intorno alle 18.30. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Stazione di San Daniele, intervenuti per i rilievi e viabilità, si sono scontrate quattro auto in un tamponamento a catena.

Dopo l'allarme, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'equipaggio sanitario di un'ambulanza proveniente dall'ospedale di San Daniele. Sono stati inviati immediatamente anche i Vigili del Fuoco Volontari di San Daniele, per la messa in sicurezza dei veicoli incidentati e a fattivo supporto del personale sanitario. Nell'incidente è rimasto leggermente ferito un bambino, trasportato in ospedale per precauzione. Qualche disagio inevitabile per la viabilità.