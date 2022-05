Tamponamento a catena in viale Venezia

Tamponamento tra tre veicoli in viale Venezia, verso le 14.30, in direzione del centro all'altezza di via Volturno a Udine, e una persona ferita.

Le prime due auto si sono fermate per consentire l'attraversamento di un pedone sul passaggio pedonale, all'altezza di via Volturno, mentre un terzo veicolo è sopraggiunto tamponandole. Sul posto Vigili del Fuoco e due ambulanze. Una donna di 33, residente a Udine, alla guida di una Citroen, che viaggiava con il figlio minore a bordo.

La viabilità ha subito pesanti rallentamenti per circa un'ora con la chiusura di via Volturno. Sul posto per i rilievi pattuglia motociclisti Pronto Intervento.