Tamponamento a catena nella Bassa, una persona incastrata

Incidente nel pomeriggio a Palazzolo dello Stella, lungo la strada statale 14, all'altezza della rotonda che poi porta a Pocenia, vicino al ristorante. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia locale di Latisana, intervenuta sul posto con tre pattuglie e il comandante Nicola Salvato, tre vetture sono rimaste coinvolte in un tamponamento.

Ad avere la peggio è stato un giovane uomo che viaggiava nella vettura schiacciata tra le altre due. È rimasto ferito ed è stato liberato dai Vigili del Fuoco di Latisana, sul posto a supporto del personale medico inviato dalla Sores di Palmanova.

Illese le persone che stavano guidando le altre due vetture. Problemi per il traffico anche perché lungo questo tratto dell'arteria sono in corso dei lavori. Da qui la necessità di fare intervenire diverse pattuglie della Polizia locale per regolare il traffico.