Tamponamento a catena tra Grado e Aquileia: due feriti

Traffico bloccato nella tarda serata di ieri, venerdì 23 ottobre 2020, a Grado, sulla strada regionale 352, la "translagunare" che collega l'Isola del Sole con Aquileia, a causa di un tamponamento che ha coinvolto più mezzi: una moto, un autocarro e una autovettura.

La strada regionale è stata chiusa al traffico temporaneamente, in entrambe i direzione, per permettere le operazioni di messa in sicurezza dei veicoli e per soccorrere le persone, rimaste ferite in maniera lieve a seguito del tamponamento.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Monfalcone e i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Cervignano del Friuli per la messa in sicurezza dei mezzi e per la bonifica della sede stradale. Per tutti gli accertamenti, invece, per la viabilità e per stabilire le cause dell'incidente, sono intervenuti invece i Carabinieri della Stazione di Grado.

La Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'equipe sanitaria dell'ambulanza della Sogit, partita da Grado, e l'equipaggio di una autolettiga della Croce Verde Cervignano e Basso Friuli. Due le persone che sono state trasportate all'ospedale di Monfalcone per accertamenti. Una terza persona coinvolta nel tamponamento è rimasta completamente illesa.