Tamponamento a catena tra Pordenone Oderzo

I Vigili del Fuoco di Pordenone sono intervenuti con la squadra della prima partenza per un tamponamento multiplo che ha coinvolto 4 autovetture, avvenuto in prossimità dell'ingresso alla Friulintagli, sulla strada Pordenone Oderzo.

Sono 2 i conducenti che hanno riportato ferite lievi in seguito allo scontro, mentre per gli altri 2 non sono state necessarie le attenzioni del 118.

L'operato dei vigili del fuoco consisteva nel mettere in sicurezza lo scenario. Sul posto il 118 con ambulanza e auto medica e i carabinieri per i rilievi del caso.