Tamponamento a Maniago, una persona incastrata

I Vigili del Fuoco della città del coltello sono intervenuti, poco dopo le 18, per un tamponamento tra un'auto, con due persone a bordo, e un furgone in via Unità d'Italia a Maniago.

Un pompiere libero dal servizio, giunto poco dopo l'evento assieme alla locale squadra, ha assistito gli occupanti, dolenti per i traumi subiti, prestando loro le prime cure.

Raggiunti dal personale sanitario di stanza a Sequals, i soccorritori hanno quindi estratto dal furgone la conducente, imbarellata e trasportata all'ospedale per accertamenti. Illeso il guidatore dell'auto.

Quindi, i pompieri si sono fatti carico della messa in sicurezza dello scenario e dei veicoli.