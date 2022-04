Tamponamento a Porcia, ferito un motociclista

Un impatto tra due auto e una moto ha provocato la caduta di un centauro che, con la sua due ruote, è finito contro il guard rail.

L’episodio è accaduto attorno alle 13.40 a Porcia, lungo la Pontebbana, in corso Lino Zanussi.

La dinamica dell’incidente è al vaglio della Polizia locale di Porcia, che si è occupata dei rilievi. A quanto pare una Fiat 500, guidata da una donna di 44 anni di Porcia, che procedeva verso Pordenone e doveva svoltare a sinistra in via Volta, è stata tamponata da una Giulietta, condotta da un 50enne con a bordo un bambino; allo loro spalle procedeva il motociclista, un 61enne di Cordenons, che ha urtato la fiancata destra dell’auto, perdendo l’equilibrio e andando a schiantarsi con la sua Kawasaki sul guard rail.

In un primo momento l’uomo ha peso i sensi, ma si è subito ripreso. Allertato il 112 da alcuni giardinieri che stavano facendo un lavoro lì vicino, sul posto sono arrivati gli operatori sanitari con elisoccorso e ambulanza, con la quale il centauro è stato trasportato all’ospedale di Pordenone, con alcuni traumi, ma non in pericolo di vita.

La Polizia locale ha anche sentito alcuni testimoni per riscostruire nel dettaglio l’accaduto. Il traffico sulla statale 13 ha subito alcuni rallentamenti.