I Vigili del Fuoco di Spilimbergo, allertati dal Nue, sono intervenuti questa mattina, poco dopo le 11, in Commune di San Giorgio della Richinvelda per un tamponamento tra due auto, una Panda e una Polo.

Quest'ultima, per cause ancora al vaglio della Polstrada di Spilimbergo, ha urtato la vettura che la precedeva. Nell'impatto, la conducente della Polo è rimasta ferita ed è stata presa in cura dal personale sanitario.