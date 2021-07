Tamponamento a Udine, conducente colto da malore

Incidente, a Udine, poco dopo le 15, tra piazzale XXIV luglio e piazzale Cella. Due le auto coinvolte, una Smart condotta da una 27enne e una Fiat Panda con alla guida un 38enne residente in città.

La dinamica dell'incidente è al vaglio degli agenti della Polizia Locale intervenuti sul posto. La Smart, accortasi di un pedone intento ad attraversare la strada sulle strisce pedonali, ha frenato all'improvviso, finendo per essere tamponata dalla Panda. L'uomo alla guida della vettura che non è riuscita a evitare lo scontro ha accusato un malore mentre gli agenti stavano facendo i rilievi ed è stato soccorso dal personale sanitario e trasportato in ambulanza all'ospedale di Udine. Il pedone, un 37enne di nazionalità pakistana, non è rimasto ferito.