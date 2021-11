Tamponamento a Udine, ferito un 79enne di Martignacco

Tamponamento con un ferito in viale Boccaccio, a Udine, poco dopo le 14, in direzione di piazzale D'Avanzo, in entrata in città. L'esatta dinamica è al vaglio della pattuglia di Polizia Locale intervenuta sul posto per i rilievi.

Sul posto ambulanza del 118.

Un 79enne, residente a Martignacco e alla guida di un Fiat Qubo, è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale a bordo dell'ambulanza del 118. Nel tamponamento è rimasta coinvolta anche un'altra vettura, guidata da un 53enne residente a Udine che è rimasto illeso.