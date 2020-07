Tamponamento al rientro dal lavoro

Incidente nel tardo pomeriggio in comune di Rive d'Arcano. Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia Locale di San Daniele del Friuli, intervenuti per i rilievi e viabilità, si è verificato un tamponamento lungo via Nazionale, nella località di Rodeano Basso.

Dopo l'allarme, sono intervenuti immediatamente sul posto i Vigili del Fuoco Volontari di San Daniele che hanno messo in sicurezza i veicoli coinvolti nell'incidente. Tanta paura per i conducenti e per gli occupanti delle vetture ma per fortuna nessuno è rimasto ferito. Disagi comunque per il traffico; a quell'ora molte persone stavano facendo rientro nella propria abitazione dopo il lavoro.