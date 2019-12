Tamponamento con feriti lungo la A28

Un incidente si è verificato intorno alle 5.30 di questa mattina, lungo l'autostrada A28. Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia Stradale, intervenuti sul posto per i rilievi e viabilità, due vetture sono entrate in collisione.

Si tratta di un tamponamento, verificatosi all'altezza dell'uscita di Villotta di Chions, in direzione Portogruaro. Un'auto è finita nel fossato laterale. I cinque occupanti sono fortunatamente riusciti ad uscire autonomamente dai veicoli riportando lievi ferite, ma sono stati comunque affidati alle cure del personale sanitario. Sono state trasportate in ospedale in ambulanza.

Intervenuti assieme alla Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco hanno provveduto a stabilizzare i veicoli e garantire la sicurezza dello scenario fino alla rimozione dei veicoli.