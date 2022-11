Tamponamento fra tre auto a Pertegada

Dieci persone sono rimaste coinvolte in un tamponamento fra tre auto accaduto nella prima serata di ieri, intorno alle 20, lungo la strada regionale che da Latisana porta a Lignano, all'altezza di Pertegada, in prossimità del distributore Ip.

Per cause in corso di accertamento, le vetture sono entrate in collisione; due delle dieci persone coinvolte hanno riportato lesioni a seguito dell'impatto. Dopo l'allarme scattato con diverse chiamate al Nue112, gli operatori hanno attivato le forze dell'ordine, i Vigili del fuoco e i sanitari, sul posto con due ambulanze provenienti da Latisana i cui equipaggi hanno preso in carico le due persone ferite, trasportate poi in condizioni non gravi all'ospedale di Latisana.