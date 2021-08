Tamponamento fra tre auto a Zoppola

Tamponamento tra tre auto, intorno alle 20, lungo la strada statale 13, nel comune di Zoppola. Per cause al vaglio dei Carabinieri della Radiomobile, intervenuti per rilievi, viabilità e per tutti gli accertamenti, le tre vetture si sono scontrate; tre persone sono rimaste ferite, fortunatamente in maniera lieve.

Dopo l'allarme, la Sores ha inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e quello di un'automedica; la sala operativa del Nue ha allertato i Vigili del Fuoco del Distaccamento di San Vito al Tagliamento, per la messa in sicurezza dell'area dell'incidente e delle vetture coinvolte. Pesanti ripercussioni per il traffico.