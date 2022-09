Tamponamento fra tre auto in A28, un ferito

Incidente, nella tarda mattinata, in A28. Tra gli svincoli di Villotta e Azzano Decimo, in direzione Conegliano, per cause in corso di accertamento da parte della Polstrada, si è verificato un tamponamento fra tre macchine.

Una persona è rimasta ferita e, dopo aver ricevuto le prime cure, è stata trasportata in ospedale a Pordenone. Sul posto personale di Autovie Venete, sanitari del 118, Vigili del fuoco e il soccorso stradale Pupulin per la rimozione del mezzi incidentati. La viabilità ha subito forti disagi.