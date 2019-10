Tamponamento in A23, due feriti

Incidente lungo l'autostrada A23 nella tratto compreso tra Gemona del Friuli e Udine Nord alle 4 di questa mattina, in carreggiata sud. Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia Stradale di Amaro, intervenuti per rilievi e viabilità, due vetture si sono scontrate in un tamponamento causato con ogni probabilità dal colpo di sonno di uno dei due conducenti.

Lungo l'arteria autostradale sono intervenuti anche i sanitari e i Vigili del Fuoco. Due le persone che sono rimaste ferite; una è stata trasportata in ospedale con l'ambulanza. Non sarebbe in pericolo di vita. Le operazioni di messa in sicurezza e bonifica si sono concluse intorno alle 7.