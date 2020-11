Tamponamento in A28, automobilista incastrato tra le lamiere

Incidente stradale lungo l'autostrada A28, poco dopo l'uscita del casello di Azzano Decimo, in direzione Conegliano, poco dopo le 15.

Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia Stradale di Pordenone, intervenuti per i rilievi e la viabilità, si è verificato un tamponamento tra un furgone e una vettura.

Ad avere la peggio il conducente della automobile che è rimasto incastrato e ferito. Dopo l'allarme, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto un'ambulanza e l'elicottero decollato dalla base di Campoformido, insieme ai Vigili del Fuoco del Distaccamento di San Vito al Tagliamento.

I pompieri hanno dovuto utilizzare le pinze elettriche e il divaricatore per riuscire a liberare il conducente dell'auto, poi affidato ai sanitari. Quindi il volo con l'eliambulanza all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.

L'uomo è rimasto cosciente durante i primi soccorsi. Le operazioni sono state coordinate dal Coa di Udine.