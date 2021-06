Tamponamento in A4, auto contro mezzo pesante

Una persona è rimasta ferita, fortunatamente in maniera non grave, a seguito di un incidente che si è verificato questa mattina, intorno alle 6.20, lungo l'autostrada A4, nel tratto compreso tra Latisana e San Giorgio di Nogaro, in direzione Trieste, nel territorio del comune di Pocenia.

Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia Stradale di Palmanova, si è verificato un tamponamento tra un autoarticolato è una vettura. La macchina è rimasta accartocciata nella parte del passeggero.

Dopo l'allarme, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'elicottero sanitario, decollato dalla base di Campoformido. Sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Cervignano del Friuli, insieme ai soccorsi meccanici di Autovie Venete. Disagi per il traffico con formazione di code.